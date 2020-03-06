مصدر: زيارة عبد المهدي للبصرة سببها تعرض الشركة المنفذة لميناء الفاو لـ(القصف والابتزاز)

2020/03/06 | 13:58 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف مصدر مطلع في محافظة البصرة، اليوم الجمعة، عن أسباب زيارة رئيس مجلس الوزراء لحكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، الى المحافظة.

وذكر المصدر لـ"الغد برس"، أن "زيارة عبد المهدي للبصرة جاءت بسبب توقف عمل شركة (دايو) المنفذة لميناء الفاو، في أربعة مواقع بعد تعرض الشركة الى هجوم مسلح من قبل جهة مسلحة قبل عدة أيام".

ولفت إلى أن " الشركة تتعرض لضغوط من قبل جهات لديها أجنحة عسكرية مسلحة في البصرة تحاول الحصول على عقود ثانوية في المشروع".

وكان مكتب رئيس مجلس الوزراء لحكومة تصريف الأعمال، عادل عبد المهدي، أعلن عن تفقد كاسر الامواج في مشروع ميناء الفاو الكبير.

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