الرقة: فنان تشكيلي يكشف عن 2400 قطعة أثرية قام بدفنها 4 سنوات

2020/03/06 | 13:58 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلّم فنان تشكيلي من مدينة الرقة، قوى الأمن الداخلي في المدينة، أكثر من 2400 قطعة أثرية كان قد جمعها خلال فترة سيطرة تنظيم (داعش) على المدينة، وذلك بعد نحو 4

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