سعود سالم - قلق السيد نون

2020/03/06 | 14:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعود_سالم هواجس السيد نون١-;-٥-;- - ظل للحظات طويلة واقفا ينظر إلى الطاولات والكراسي العديدة الفارغة.عملية إختيار المكان الذي سيجلس فيه ليشرب قهوته تبدو له في كل مرة معقدة وشديدة الإزعاج، رغم أنه غالبا ما ينتهي به الأمر إلى إختيار نفس المكان إذا ما وجده خاليا.يبدو أنه لا يعرف أحدا ولا أحد يعرفه، وربما لا يريد أن يعرف أحدا ولا يريد أحدا يعرفه.رغم أن الجميع يحييه بأبتسامة أو بتلويحة من اليد أو به......

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