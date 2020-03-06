كمال انمار احمد - ( كتابات في العشق)

2020/03/06 | 14:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كمال_انمار_احمد من انت من انا.نحن دوامة عشق لا تبدو فارغة من الضلال تماما.هي مفرغة من علب الجمال المنزلي،و من جمال العالم الخارجي.انا عشقٌ صحيح،لكن لست منهم بأية حالٍ ، انت عشق صحيح لكن بالتاكيد خارجة عنهم.نحن نعرف ان الفوضى تقتل،و تَشغِل هذا الانسان.انها تموجٌ بلا نهاية،انها عاصفة هوجاء بلا بداية،لكن رغم كل ما يكون،رغم كل ما قد يمكن ان يكون،سنبقى عشقا،كقلمٍ بيد كاتبٍ مغمور بكل شيء في الحياة،كفرشاة رسمٍ لدى رس......

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