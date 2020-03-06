انتحاري يفجر نفسه امام السفارة الأمريكية في تونس

2020/03/06 | 14:28 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت وسائل إعلام تونسية، اليوم الجمعة، بأن انتحارياً يرتدي حزاماً ناسفاً كان يقود دراجة نارية، فجر نفسه مستهدفا دورية أمنية في الطريق المحاذي للسفارة الأمريكية في العاصمة تونس.

وبحسب إذاعة "شمس اف ام" لم يسفر الانفجار عن سقوط ضحايا باستثناء الانتحاري الذي فجر نفسه.

ونقلت الإذاعة عن شهود عيان أنهم سمعوا صوت انفجار قوي قرب المكان.

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