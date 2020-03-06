إلغاء بطولة آسيا لرفع الأثقال في أوزبكستان بسبب فيروس كورونا

2020/03/06 | 14:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة ألغى الاتحاد الدولي لرفع الأثقال بطولة آسيا المقرر إقامتها في أوزبكستان، في أبريل نيسان المقبل؛ بسبب مخاوف تتعلق بانتشار فيروس كورونا.وكان من المقرر إقامة البطولة في كازاخستان، ما بين 16 و25 أبريل، قبل نقلها إلى أوزبكستان المجاورة، في الشهر الماضي.ومنذ ظهور الفيروس في الصين، أواخر العام الماضي، تسببت المخاوف من انتشاره في تأجيل وإلغاء الكثير من الأحداث والأنشطة الرياضية حول العالم.وقال موقع الاتحاد الدولي لرفع الأثقال على الإنترنت، إن البطولة التي كان من المقرر إقامتها في العاصمة طشقند، ألغيت.

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