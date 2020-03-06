هولندا تدعو لإضافة هذا البند لاتفاق إدلب بين أنقرة وموسكو

2020/03/06 | 14:31 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت وزارة الخارجيّة الهولنديّة إلى تنفيذ حظراً للطيران في مناطق الشمال السوري، وفق الاتفاق الذي جرى بين الرئيسين الروسي والتركي لوقف إطلاق النار في المنطقة.وقال وزير الخارجيّة الهولندي “ستيف

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