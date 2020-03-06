منتدى مختص بالأمن القومي ينشر تقريرا عن النفوذ الإيراني في العراق بعد مقتل سليماني

2020/03/06 | 14:32 - المصدر: قناة التغيير

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نشر منتدى “جاست سيكورتي” المختص بقضايا الأمن القومي ومقره نيويورك، تقريرا يتعلق بالنفوذ الإيراني في العراق بعد مقتل سليماني والمهندس

وحث المنتدى، الولايات المتحدة الشروع بخطوات لإنهاء النفوذ الإيراني المتزايد على هيئة الحشد الشعبي في العراق، من بينها ضمان تعيين شخصية رسمية غير موالية لطهران لخلافة أبو مهدي المهندس، عازيا ذلك الى الخلافات العميقة التي ضربت هيئة الحشد الشعبي مؤخرا على خلفية تعيين عبد العزيز المحمداوي رئيسا لأركان الحشد الشعبي، خلفا للمهندس.

وأشار التقرير الى أن الولايات المتحدة تعمل على تشجيع الحكومة العراقية الجديدة لممارسة سلطتها القانونية على قوات الحشد الشعبي لتعيين مرشح “رسمي” في منصب نائب رئيس الحشد الشعبي الذي كان يشغله المهندس.

وشدد التقرير على ضرورة إبقاء منتهكي حقوق الإنسان المعروفين خارج إطار الحكومة العراقية، والاستمرار في فرض عقوبات قاسية على قادة المليشيات والمسؤولين المتورطين في قضايا فساد وقتل المتظاهرين، موضحا أن أي إصلاح فعال للقطاعات الأمنية في العراق قد يستغرق عقدا أو أكثر من الزمن، إلا هذه الخطوات الأميركية “مهمة لتهيئة ظروف النجاح في المستقبل.

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