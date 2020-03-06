2020/03/06 | 14:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نددت المملكة العربية السعودية، بقيام ايران بإدخال مواطنين سعوديين إلى أراضيها، من دون وضع ختم على جوازات سفرهم.

ونقلت وكالة الانباء السعودية عن مصدر مسؤول قوله، ان البيانات الصادرة عن وزارة الصحة أشارت الى تسجيل خمس حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد، لمواطنين قدموا من إيران عبر البحرين والكويت، وتبين أنهم لم يفصحوا للجهات المختصة عن سفرهم إلى إيران عند عودتهم الى بلادهم، مبينا ان سلوك إيران غير المسؤول يحملها المسؤولية المباشرة في التسبب بتفشي الإصابة بالفيروس وانتشاره عبر العالم، وتشكيل خطر صحي يهدد سلامة البشرية، فيما طالب المصدر الجانب الإيراني بالكشف عن هويات المواطنين السعوديين الذين زاروها بشكل مخالف منذ الأول من شباط الماضي.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية تندد بقيام إيران بإدخال مواطنين سعوديين إلى إيران دون ختم جوازاتهم) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية تندد بقيام إيران بإدخال مواطنين سعوديين إلى إيران دون ختم جوازاتهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).