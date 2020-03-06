2020/03/06 | 14:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل، إمكانية اعتماد التقنيات الالكترونية للتواصل مع الطلبة، ورفع المحاضرات اليومية خلال مدة العطلة المعلنة او ما يليها.

وجرى خلال اجتماع ترأسه السهيل وحضره وكلاء الوزارة وعدد من رؤساء الجامعات والمديرين العامين، مناقشة ضرورة اعتماد آلية التواصل الإلكتروني في رفع المحاضرات اليومية، على ان يتابع الطلبة البوابات الالكترونية المتاحة من قبل جامعاتهم، لغرض تلقي المحاضرات والتواصل مع أساتذتهم، تطبيقا للتوصيات المتعلقة بالتدابير الضرورية لمنع انتشار فيروس كورونا، فيما خول الوزير رؤساء الجامعات منح مدة إضافية لطلبة مرحلة الماجستير والدكتوراه لإكمال الفصل الدراسي.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم العالي تبحث إمكانية اعتماد التقنيات الإلكترونية للتواصل مع الطلبة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم العالي تبحث إمكانية اعتماد التقنيات الإلكترونية للتواصل مع الطلبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).