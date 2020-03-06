تيار الكفاح العمالى - مصر - حوارات أمميه.العراق:حول مرض فايروس كرونا مع الرفيق ”صادق عزيز“المصدرجريدة:البديل الاشتراكى

2020/03/06 | 14:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #تيار_الكفاح_العمالى_-_مصر ”يعتزم موقع (البديل الاشتراكي) اجراء حوارا مع عددا من نشطاء الحركة الشيوعية و الحركة البروليتارية حول ظاهرة مرض فايروس كرونا المنتشرة لما لها من مخاوف على المجتمع البشري و افاق النضال الطبقي ”نص الحوار: البديل الاشتراكي :رفيق صادق ,هل تعتقد بأن ثمة علاقة بين انتشار فايروس كرونا و المخاوف المترتبة عليها بأزمات الراسمال و الراسمالية ؟ صادق عزيزإن الأزمة......

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