تيسير خالد - يوم المرأة العالمي بين قيود التقاليد وقمع الاحتلال في فلسطين

2020/03/06 | 14:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #تيسير_خالد انطلقت في فلسطين نهاية العام الماضي حملة تحريض ، لا تخلو من الافتعال ، ضد اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) .وقد أثارت تلك الحملة مجموعة من التساؤلات حول توقيتها خاصة وأنها جاءت متأخرة خمسة أعوام على توقيع دولة فلسطين على تلك الاتفاقية.بيانات صدرت ضد انضمام فلسطين الى تلك الاتفاقية ، وعشائر اجتمعت وأكدت رفض تطبيق الاتفاقية في فلسطين ، وأعلنت البراءة التامة منها وما يترتب عل......

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