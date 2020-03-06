تفجير انتحاري أمام السفارة الأمريكية في تونس

2020/03/06 | 14:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وسائل إعلام تونسية عن تفجير انتحاري أمام السفارة الأمريكية في العاصمة تونس.أفادت وسائل إعلام تونسية بأن شخصا يمتطي دراجة نارية، أقدم على تفجير نفسه بحزام ناسف مستهدفا دورية أمنية في الطريق المحاذي للسفارة الأمريكية في العاصمة تونس.وبحسب إذاعة “شمس إف إم” لم يسفر الانفجار عن سقوط ضحايا بإستثناء الانتحاري الذي فجر نفسه.[…]

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