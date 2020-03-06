عمليات بغداد تحذر بعد تعرضها لهجوم

2020/03/06 | 14:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، الجمعة، عن تعرض القوات الأمنية في ساحة الخلاني وسط العاصمة العراقية إلى إطلاق نار "مباشر" من المتظاهرين، محذرة من أن استخدام الأسلحة النارية ينفي صفة السلمية من التظاهرات.وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد، ان "قواتنا الامنية في ساحة الخلاني ببغداد تعرضت صباح اليوم الجمعة، الى إطلاق نار مباشر من داخل المتظاهرين، مما ادى الى جرح عددا منها، حيث تم نقلهم الى المستشفى".ودعت القيادة، المتظاهرين إلى "تشخيص الذين قاموا بإطلاق النار من اجل المحافظة على سلمية التطاهرة"، محذرة من أن "استخدام الأسلحة النارية واطلاق النار ينفي صفة السلمية منها".يشار إلى أن عمليات بغداد أعلنت أمس الخميس، عن تعرض القوات الأمنية للاعتداء من قبل مجموعة ممن وصفتهم بمثيري الشغب في مدخل جسر السنك من جهة الخلاني ببغداد.

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