ايران تعلن حالة الوفاة 124 بفيروس كورونا

2020/03/06 | 14:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الجمعة عن وفاة 17 حالة جديدة إثر فيروس كورونا المستجد.وبذلك ترتفع حصيلة وفيات الإيرانيين بهذا الفيروس ”الفتاك“ إلى 124 ‎وفاة.وقالت الوزارة في بيان إن عدد الإصابات بفيروس كورونا وصل في عموم البلاد إلى 4747 حالة إصابة.

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