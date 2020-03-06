العراق يسجل اول حالة شفاء من فيروس كورونا

2020/03/06 | 14:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت دائرة صحة الكرخ في العاصمة بغداد، عن اول تسجيل حالة شفاء من فيروس كورونا على مستوى العراق.وقال مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي، "يخرج الان اول مريض مصاب في فيروس كورونا من مستشفى الفرات بعد الشفاء التام".

من جانبه، اعلن مدير عام صحة ميسان علي العلاق ان النتائج لفحص عشر حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا في مختبرات الصحة المركزية في العاصمة بغداد، كانت سلبية ولا توجد أي إصابة بالفيروس باستثناء الحالة الوحيدة والأولى التي الاعلان عنها في وقت سابق وانها بحالة صحية جيدة وتتماثل للشفاء تحت إشراف فريق طبي متخصص.وأعلنت وزارة الصحة العراقية امس الخميس تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظتي كركوك وواسط، لترتفع بذلك الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 41 توفي منها 3 اثنتان في بغداد وواحدة في السليمانية

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