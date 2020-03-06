بالصور.. التفجير الانتحاري قرب السفارة الامريكية في تونس

2020/03/06 | 14:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أظهرت صور تلقتها “يس عراق”، حجم الاضرار التي لحقت بمحيط السفارة الامريكية في تونس، اليوم الجمعة، إثر هجوم انتحاري نفذه مسلحان يستقلان دراجة نارية.ونجم الهجوم عن عدة اصابات في صفوف قوات الامن التونسية.

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