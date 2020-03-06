صور : تفجير انتحاري قرب السفارة الأميركية بتونس

2020/03/06 | 14:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أفادت وسائل إعلام تونسية، الجمعة، بأن إرهابيا فجر نفسه قرب السفارة الأميركية في تونس.وفي التفاصيل، أقدم إرهابي يستقل دراجة نارية، على تفجير نفسه بحزام ناسف مستهدفا دورية أمنية في الطريق المحاذي لمقر السفارة الأميركية في منطقة البحيرة.

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