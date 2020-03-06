خطيب جمعة الفلوجة لـ”العهد نيوز”: الانبار اقامت صلاة الجمعة داخل ساحات وحدائق المساجد لتجنب مرض كورونا

2020/03/06 | 14:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار اعلن امام وخطيب جمعة قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار الشيخ ناجي الزوبعي عن اقامة مراسيم صلاة الجمعة داخل ساحات وحدائق المساجد بدلا من حرمها للمرة الاولى في تأريخها.وقال الشيخ الزوبعي في خطبته من منبر جامع احمد بن حبل ونقلتها “العهد نيوز”، ان ” كافة مساجد مدن الانبار شهدت اقامة صلاة الجمعة في […]

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