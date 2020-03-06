مسؤول يحذر : 40% من سكان طهران سيصابون بكورونا خلال أسبوعين

2020/03/06 | 14:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /توقع عضو اللجنة الحكومية الإيرانية لمكافحة كورونا، مسعود مرداني، إصابة ما بين 30 إلى 40% من سكان طهران بالفيروس خلال الاسبوعين القادمين، بسبب الزيارات المكثفة للمراكز الصحية.وقال مرداني في مقابلة مع صحيفة “إيران” أمس الخميس: إن “مصابا واحدا بمقدوره نقل الفيروس إلى 4 أشخاص في ذات اللحظة، وبذلك من المتوقع إصابة 30-40 بالمئة […]

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