2020/03/06 | 14:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مؤيد اللامي مغردا : بعد غياب لاسابيع يظهر رئيس الوزراء مرتديا الكمامات الطبية الواقية وهو يتفقد مطار بغداد ومنافذ البصرة الحدودية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/06 | 14:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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