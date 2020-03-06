رسالة تهديد عنصرية مع رصاصة لمسجد في ألمانيا

2020/03/06 | 14:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /استلمت إدارة أحد المساجد غربي ألمانيا، الخميس، رسالة تهديد مرفقة برصاصة مسدس، في حلقة جديدة من حلقات العنصرية التي يواحهها المسلمون بذلك البلد.وبحسب بيان صادر عن الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية (ديتيب)، وصلت هذه الرسالة إلى مسجد في بلدة “روتينباخ” التابعة لولاية شمال الراين-وستفاليا(غرب).وكتبت في الرسالة عبارة “لن تكونوا في مأمن […]

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