تحذير.. شاشات الهواتف تهددكم بكورونا!

2020/03/06 | 14:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /حذر علماء بجامعة “ساوث هامبتون” البريطانية، من خطورة شاشات الهواتف الذكية التي تعتبر حاضنة إيجابية لفيروس كورونا، كمثيلاتها من الأسطح الصلبة بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.وأشارت الدراسة إلى أن شاشات الهواتف الذكية قد تتعرض للتلوث بفيروس كورونا في المناطق المعروفة بكثرة المصابين بالمرض وذلك عن طريق السعال والعطس.وأكد هؤلاء العلماء على […]

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