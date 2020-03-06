موظفو المدينة السياحية في سد الموصل يشيدون بدورِ الحمداني بإعادة تأهيل المنشآت السياحية التي دمرها الإرهاب

2020/03/06 | 14:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أشادَ العاملون في شركة المدينة السياحية بسدِ الموصل بالجهود التي إضطلع بها وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور عبد الأمير الحمداني ومدير مكتبهِ السيد عمار سلمان عبيد للأرتقاء بالواقع السياحي في عموم العراق وفي مدينة الموصل على وجه التحديد ودورهما في المتابعة والإشراف على المشاريع الجارية لإعادة تأهيل وإعمار المنشآت السياحية التي تعرضت […]

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