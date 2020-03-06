2020/03/06 | 14:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- كردستان

قرر أهالي محافظة السليمانية، في إقليم كردستان، الجمعة (06 آذار 2020)، إقامة صلاة الجمعة في أماكن مفتوحة، بعد قرار سلطات الإقليم بمنع إقامتها خشية من تفشي فايروس ’’كورونا’’.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن اهالي السليمانية أقاموا صلاة الجمعة في أماكن مفتوحة بعدد من مناطق المحافظة وعموم إقليم كردستان، بعد إغلاق الحكومة للمساجد بسبب انتشار فايروس ’’كورونا’’.

وكانت حكومة إقليم كردستان، قد قررت الأربعاء (04 آذار، 2020)، إيقاف جميع المراسم والفعاليات الدينية وخطب صلاة الجمعة بسبب ’’كورونا’’.

وذكر بيان للحكومة تلقته (بغداد اليمو)، أن "مسرور بارزاني أشرف على اجتماع خاص بمكافحة فيروس كورونا في إقليم كردستان".

وأضاف، ان "الاجتماع جرى خلاله مناقشة آخر الاستعدادات والإجراءات المتخذة في إقليم كردستان لمنع تفشي فيروس كورونا، وتطبيق التعليمات والقرارات الصحية اللازمة".

وأكد بارزاني أن "الحكومة تبذل كل ما في وسعها وكل ما يلزم ضمن واجباتها، لحماية الصحة العامة من أجل وقاية وضمان سلامة المواطنين في إقليم كردستان".

بغداد اليوم- كركوك

أعلنت رئاسة جامعة كركوك، الجمعة (06 آذار 2020)، تمديد تعليق دوام الطلبة في كليات الجامعة لمدة أسبوع آخر اعتباراً من يوم 7 من الشهر الجاري، تنفيذاً لتعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للحد من انتشار فيروس "كورونا&quo

بغداد اليوم-بغداد

أعلن مدير دائرة صحة الكرخ، جاسب الحجامي، الجمعة (06 آذار 2020)، خروج أول مريض بفايروس كورونا المستجد في العراق بعد شفائه بصورة تامة من المرض.

وقال الحجامي في منشور عبر صفحته على الـ "فيس بوك": "يحدث الان، اول مر

بغداد اليوم- خاص

اعلنت دائرة صحة ديالى، الجمعة (6 آذار 2020)، نتائج الفحوصات المختبرية للملامسين لحالتي الاصابة بفايروس كورونا في خان بني سعد.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "دائرة صحة ديالى ارسلت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالصور.. أهالي السليمانية يؤدون صلاة الجمعة في أماكن عامة بعد غلق مساجد المحافظة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالصور.. أهالي السليمانية يؤدون صلاة الجمعة في أماكن عامة بعد غلق مساجد المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).