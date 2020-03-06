بالصور.. أول حالة شفاء من كورونا في العراق والمصاب يغادر المستشفى

2020/03/06 | 14:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلن مدير دائرة صحة الكرخ، جاسب الحجامي، الجمعة (06 آذار 2020)، خروج أول مريض بفايروس كورونا المستج...





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