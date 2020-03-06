العراق يعلن شفاء اول حالة من مصابي كورونا (صور)

2020/03/06 | 14:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت السلطات العراقية، اليوم الجمعة، عن تسجيل اول تشافي كامل لمريض كان مصاباً بفيروس كورونا المستجد والمعروف طبياً بـ COVID-19 .ونشر مدير صحة الكرخ ببغداد الدكتور جاسب الحجامي صوراً له برفقة الشخص الذي كان مصاباً اثناء خروجه من مستشفى الفرات المخصص للحجر الصحي.

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