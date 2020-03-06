دخل السماوة والناصرية والبصرة.. “فاو”: الجراد الصحراوي لا يقل خطورة عن كورونا (صور وفيديو)

2020/03/06 | 14:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: بينما تكافح بلدان الشرق الاوسط لتطويق خطر تفشي وباء كورونا المستجد، غزت أسراب كبيرة من الجراد الصحراوي بلدان جنوب غرب أسيا ومنها العراق.وتعدد منظمة الاغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو”، مخاطر غزو الجراد الصحراوي على سبل العيش.يعتبر الجراد الصحراوي أكثر الآفات المهاجرة تدميرا في العالم، وتشكل أسراب الجراد الآن […]

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