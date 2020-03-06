الإعلام الأمني ببغداد : سقوط صاروخ بمنطقة المنصور وإبطال 4 صواريخ قبل إطلاقها

2020/03/06 | 14:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الاعلام الأمني، سقوط صاروخ من نوع كاتيوشا بمنطقة المنصور بالقرب من قيادة قوات حفظ القانون.

وأوضحت الخلية في بيان، ان الصاروخ الذي اطلق من حي الأمانة شرقي العاصمة بغداد لم يتسبب بأية خسائر تذكر، مبينة ان القوات الأمنية تمكنت من ابطال أربعة صواريخ أخرى، كانت مجهزة للاطلاق، فيما كان مصدر أمني قد أفاد بإستهداف المنطقة الخضراء وسط بغداد، ومنطقة المنصور غربي العاصمة بثلاثة صواريخ كاتيوشا.

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