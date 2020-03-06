بهاء الأعرجي : الخيار الأفضل للمرحلة المقبلة هو الإبقاء على عبد المهدي

2020/03/06 | 14:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الأعرجي، عن وجود توجه للإبقاء على عادل عبد المهدي لرئاسة الحكومة.

وأكد الأعرجي في تصريح، وجود حراك من قبل رئيس الجمهورية والنواب لاختيار رئيس وزراء جديد بعد اعتذار علاوي عن تشكيل الحكومة، مشيرا في الوقت نفسه الى أن الاختيار الأفضل للمرحلة المقبلة يتمثل بالإبقاء على عبد المهدي.وأضاف، أن عدم تدارك أزمة تشكيل الحكومة، سيولد أزمات أخرى، ستعجز قيادات البلد عن حلها، وستكون البداية لتغيير النظام السياسي.

ولفت الى أن قانون الانتخابات تم التصويت عليه قبل ثلاثة أشهر إلّا أنه لم يرسل إلى رئاسة الجمهورية، وهذا يدل على وجود نية مبيتة لتأخير إجراء الانتخابات.

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