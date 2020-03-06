2020/03/06 | 14:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت اللجنة المالية النيابية، عن حجم الديون الخارجية التي سددها العراق خلال العام الماضي.

وقال عضو اللجنة، عدنان الزرفي، في تصريح، إن هناك توجها لضغط الانفاق العام في عموم الوزارات والقطاعات الأخرى، مؤكداً أن اللجنة المالية تمكنت من الاسهام بإيقاف الاقتراض الخارجي بنحو ستة مليارات دولار، وتسديد نحو أربعة مليارات دولار كديون خارجية خلال الفين وتسعة عشر.

وأضاف، أن المالية النيابية مستمرة بالضغط على الوزارات لتقليص الانفاق، مشددا على ضرورة إعادة النظر بالأرقام التي أعدتها وزارة المالية في الموازنة.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية : هناك توجه لتقليص الإنفاق العام في عموم الوزارات والقطاعات) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية : هناك توجه لتقليص الإنفاق العام في عموم الوزارات والقطاعات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).