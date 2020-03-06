2020/03/06 | 14:59 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشاف 12 حالة جديدة لفيروس كورونا في مصر على متن باخرة في النيل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/06 | 14:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اكتشاف 12 حالة جديدة لفيروس كورونا في مصر على متن باخرة في النيل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اكتشاف 12 حالة جديدة لفيروس كورونا في مصر على متن باخرة في النيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).