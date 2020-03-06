عبد المهدي يزور مشروع ميناء الفاو الكبير

2020/03/06 | 14:59 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- اطلع رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، اليوم الجمعة، مشروع ميناء الفاو الكبير في محافظة البصرة.وذكر المكتب الاعلامي لعبد المهدي في بيان تلقت /SNG/، نسخة منه، ان الاخير “زار مشروع ميناء الفاو الكبير، حيث اطلع على مراحل تقدّم العمل ونسب الإنجاز”.وأضاف ان “مدير المشروع قدّم شرحا تفصيليا عن كاسر الأمواج الذي يعد ...

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