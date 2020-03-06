2020/03/06 | 14:59 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

واصل الدولار، اليوم الجمعة، تراجعه مقابل اليورو والين مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لتتلاشى بدرجة أكبر، ميزة سعر فائدة العملة مقارنة بغيرها.

أفضت المخاوف المتصاعدة من تداعيات فيروس كورونا إلى توقعات لخفض أسعار الفائدة الأمريكية.



وتراهن الأسواق الآن على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيقلص الفائدة 50 نقطة أساس لمرة ثانية هذا الشهر.

أدى انهيار عوائد سندات الخزانة الناتج عن ذلك إلى إنهاء واحدة من أشيع رهانات العملة في العالم: الاقتراض بأسعار الفائدة السلبية في اليورو والين لشراء أصول دولارية.

ومحا اليورو كل خسائر العام الحالي، ليرتفع من أقل من 1.08 دولار قبل بضعة أسابيع إلى أكثر من 1.12 دولار.

وسجلت العملة الموحدة 1.1234 دولار في أحدث سعر لها، بعد أن لامست 1.1249 دولار، أقوى مستوى منذ آب.

وتراجع مؤشر الدولار إلى 96.438، مقتربا من أضعف مستوياته للعام الحالي.

وأمام الين، تراجع الدولار 0.3% إلى 105.82 ين.



ويستفيد الين من تراجع الدولار فضلا عن سمعته كملاذ آمن.

واستقر الجنيه الاسترليني بعد صعوده يوم أمس الخميس.



وزادت العملة 0.1% إلى 1.2971 دولار في أحدث سعر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدولار يتراجع امام اليورو والين في تعاملات اليوم) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدولار يتراجع امام اليورو والين في تعاملات اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).