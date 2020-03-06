أردوغان: منظومة أس-400 الصاروخية ستبدأ العمل الشهر المقبل

2020/03/06 | 14:59 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن منظومة أس-400 الروسية الدفاعية ستعمل في نيسان المقبل.

وقال أردوغان في حديثه إلى أن بلاده طلبت من الولايات المتحدة منظومة باتريوت.

وبصدد مغاير، قال الرئيس التركي أن مراكز المراقبة في إدلب شمال غربي سوريا ستحتفظ بوضعها الحالي في ظل اتفاق وقف إطلاق النار.

ونقلت الرئاسة التركية عن أردوغلن قوله إن اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب يحمي الحدود التركية ويمهد الأساس لإعادة الأوضاع في المنطقة لطبيعتها ويضمن الأمن للقوات والمدنيين.

وأضاف "كان بمقدور أمريكا أن ترسل معدات عسكرية إلى إدلب إن لم يبرم اتفاق وقف إطلاق نار لكن لم نتلق دعما حتى الآن".

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