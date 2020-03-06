2020/03/06 | 14:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحة الاقليم: بغداد حسمت سبب وفاة رجل في السليمانية بسبب كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/06 | 14:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الاقليم: بغداد حسمت سبب وفاة رجل في السليمانية بسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الاقليم: بغداد حسمت سبب وفاة رجل في السليمانية بسبب كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).