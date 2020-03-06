مصر تعتزم طبع عملة نقدية صديقة للبيئة

2020/03/06 | 15:00 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن نائب محافظ البنك المركزي المصري، جمال نجم، اليوم الجمعة، ان البنك سيبدأ في طبع عملة بلاستيكية من فئة 10 جنيهات من مادة "البوليمر".

وأشار إلى أن العملة الجديدة ستظهر خلال الفترة المقبلة، موكدا أن النقود البلاستيكية تتميز بأنها تدوم 3 أضعاف العمر الافتراضي لنظيرتها الورقية.

وحسب الخبراء تتميز النقود البلاستيكية بالمرونة والمتانة والسمك الأقل، وتتيح عمرا افتراضيا أطول يصل إلى نحو 5 أضعاف عمر الفئة الورقية المصنوعة من القطن، إلى جانب أنها مقاومة للماء، وأقل في درجة تأثرها بالأتربة، وهي صديقة للبيئة، وذات قابلية أقل كثيرا في التلوث مقارنة بفئات النقد الورقية المتداولة، بالإضافة إلى صعوبة التزييف والتزوير.

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