تركيا ترحل إرهابيا كرواتيا إلى بلاده

2020/03/06 | 15:00 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الجمعة، ترحيل إرهابي كرواتي إلى بلاده في إطار قرار ترحيل الإرهابيين الأجانب.

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى استمرار عمليات ترحيل الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم.

وفي 11 تشرين الثاني الماضي، أعلنت الوزارة بدء ترحيل الإرهابيين الأجانب إلى بلادهم.

وقال وزير الداخلية سليمان صويلو، إن تركيا "ليست فندقا لعناصر داعش من مواطني الدول الأخرى".

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