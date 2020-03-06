ضمن عملية استعادة إدلب.. فصائل عراقية تتدفق إلى سوريا

2020/03/06 | 15:01 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل نت كشفت مصادر عراقية، مقربة من فصائل مسلحة في #بغداد، توصف عادة بأنها مرتبطة بإيران، أن ما بين 400 إلى 500 مقاتل محلي يتبعون “#الحشد_الشعبي”، انتقلت بين

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