تراجع أسعار النفط رغم إتفاق “أوبك” على خفض الإنتاج

2020/03/06 | 15:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أغلقت بورصة اسعار النفط متراجعة، اليوم الجمعة، مع تصاعد المخاوف حيال الطلب العالمي على الخام والنمو الاقتصادي بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم.وذكرت تقارير صحفية انه وبحلول الساعة 07:35 بتوقيت غرينيتش، جرى تداول خام “برنت” عند 49.50 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.98%، في حين نزل الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة […]

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