2020/03/06 | 15:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور.. إصابة احد أفراد القوات الأمنية بطلق ناري من قبل مجاميع منفلتة في ساحة الخلاني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/06 | 15:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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