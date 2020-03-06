منسقو الاستجابة يوثق الخروقات في اليوم الأول لهدنة إدلب

2020/03/06 | 15:04 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال فريق منسقو الاستجابة في الشمال السوري، إنه وثق تسعة خروقات من قبل “الجيش السوري” وروسيا في محافظات حماة و#إدلب وحلب لاتفاق “وقف إطلاق النار” الذي دخل حيز التنفيذ منتصف

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