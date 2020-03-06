صحة ميسان تعلن نتائج 10 حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا

2020/03/06 | 15:07 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة ميسان، عن نتائج 10 حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا في المحافظة.وقال مدير عام دائرة صحة ميسان علي محمود العلاق في بيان، إن "نتائج الفحص المختبري لعشر حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا في مختبرات الصحة المركزية في العاصمة بغداد جاءت سلبية، أي أنهم غير مصابين بالفيروس".وأكد العلاق أنه "لا توجد حالات مشتبه بها جديدة"، لافت إلى أن "المصابة الاولى والوحيدة في المحافظة تتمتع بصحة جيدة وتتماثل للشفاء".واعلنت صحة الكرخ عن اول حالة شفاء من فيروس كورونا على مستوى العراق، وذلك عقب ان أعلنت وزارة الصحة العراقية امس الخميس تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظتي كركوك وواسط، لترتفع بذلك الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 41 توفي منها 3 اثنتان في بغداد وواحدة في السليمانية.وتتوزع الإصابات على النحو الآتي: 14 بغداد، 8 السليمانية، 7 كركوك، 4 النجف، 3 واسط، 2 ديالى، 1 ميسان، 1 كربلاء، 1 بابل.

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