كركوك تحجر عائلة مصاب بفيروس كورونا

2020/03/06 | 15:07 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في محافظة كركوك، اليوم الجمعة، بان قوة أمنية وصحية قامت بنقل تسعة اشخاص من عائلة مصاب بفيروس كورونا للحجر الصحي لمراقبتهم.وابلغ المصدر شفق نيوز، أن "بمفرزة من شعبة الCBRN التابع الى مديرية الامن الوطني وبالتنسيق مع دائرة صحة كركوك ومفرزة من مركز شرطة دوميز وفوج طوارئ كركوك نفذت عملية نقل بالتوجه الى منزل المصاب مؤخراً بفيروس كورونا بمنطقة الاسرى والمفقودين قرب جامع العدل حيث تم نقلهم الى مستشفى كيوان لغرض حجرهم والمكونة من 9 اشخاص".وفي الوقت نفس نفى المصدر أن يكون هناك ١٣ شخصاً من عائلة واحدة تم حجرهم بسبب قدومهم من ايران"

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