2020/03/06 | 15:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جامعة كركوك تعلن تمديد تعليق دوام الطلبة لمدة أسبوع آخر وتوجه التدريسيين بالتواصل الالكتروني مع الطلبة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/06 | 15:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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