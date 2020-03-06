صحة ميسان تؤكد سلامة الحالات العشرة المشتبه اصابتها بـ”كورونا”

2020/03/06 | 15:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ميسان أعلن مدير عام صحة ميسان، الدكتور علي العلاق، اليوم الجمعة، سلامة الحالات العشر المشتبه باصابتها بـفايروس كورونا.وقال العلاق، إن “النتائج لفحص عشر حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا في مختبرات الصحة المركزية في العاصمة بغداد كانت سلبية”.واشار الى أنه “بذلك لا توجد أي إصابة بالفيروس باستثناء الحالة الوحيدة والأولى التي الاعلان […]

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