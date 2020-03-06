مسؤول محلي يؤكد قرب إنجاز مشروع يخدم اربع مناطق بقضاء الهارثة

2020/03/06 | 15:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرة اكد مدير بلدية قضاء الهارثة شمال محافظة البصرة مهيمن محمد ، اليوم الجمعة، وصول نسب انجاز مشروع مجاري المياه الثقيلة الى ‏‏78%، مشيرا الى ان المشروع سيخدم اربع مناطق في القضاء‎.وقال محمد، ان “المشروع سيخدم اربع مناطق وهي “السلام والشهداء ‏والماجدية واللطيف”، مبينا ان” المشروع يتضمن بنى تحتية من ماء وشبكات […]

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