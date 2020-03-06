مغادرة أول مريض بالكورونا المستشفى في بغداد

2020/03/06 | 15:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة الكرخ في بغداد، اليوم الجمعة، مغادرة أول مصاب بفيروس كورونا المستشفى.

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