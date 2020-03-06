إيران تسجل 4747 حالة إصابة بفيروس كورونا

2020/03/06 | 15:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الإرانية، اليوم الجمعة، تسجيل 4747 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

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