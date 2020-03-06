فرق متخصصة تباشر بحملة ’’تعفير’’ مخيم وتجمعات عشوائية للنازحين في صلاح الدين

2020/03/06 | 15:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- صلاح الدين

أعلنت دائرة الهجرة والمهجرين، في محافظة صلاح الدين، الجمعة (06 آذار 2020)، مباشرة الفرق المتخ...





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